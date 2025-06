Documentaire

Ils prennent des risques et se confrontent à des situations extrêmes. Ils gravissent des montagnes et traversent des océans. Et pourtant, ils sont handicapés. Paul et Henri ont entrepris de descendre les calanques de Marseille grâce à des fauteuils roulants tout terrain et à des bénévoles qui les accompagnent. Ils partagent tout, les galères comme les fous rires. Hervé, lui, a décidé de partir en mer avec trois copains qui sont aussi handicapés. A Lorient, ils ont participé à une régate face à des équipes de valides. Que recherchent les personnes handicapées en se confrontant à des situations parfois périlleuses ? Pourquoi des valides choisissent-ils de passer leurs vacances avec ceux qui ne peuvent marcher ou s’exprimer ?