Documentaire

Les Japonais croient principalement en deux doctrines: le bouddhisme et le shintoïsme.Ce dernier se caractérise principalement par une croyance en la Nature. Au Japon, chaque phénomène naturel, chaque arbre, chaque rivière, chaque rocher est habité d’un Esprit, qu’on appelle ici, Kami.

Faites la rencontre d’un prêtre Shinto lors d’une cérémonie privée en l’honneur des esprits de la nature. Contrairement aux temples bouddhistes dans lesquels les adeptes sont invités à entrer, les temples Shinto, eux, sont réservés aux prêtres. Découvrez dans cette vidéo les coulisses des temples Shinto.

Extrait du film : “Japon – l’Esprit de la Rizière ” de la série “Traits d’Union”

Réalisation : Alexandre Mostras

