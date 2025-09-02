Documentaire

Il y a 1200 ans, Kyoto était fondée sous le nom de Heian-kyô, la capitale de la Paix. Cette ville construite autour des idées de paix, de sécurité, de sûreté est l’une des rares au monde à ne pas posséder d’enceinte.

Au temple de Daitoku-ji, l’un des plus célèbres de Kyoto, deux principes, la paix et le zen sont également célébrés.

Le respect de la nature et des autres, l’humilité et le contrôle de soi sont des valeurs délicatement sublimées dans la cérémonie du thé. Dans le même temps, la cérémonie On Zen réunit moines Zen et prêtres Shintô autour d’une prière collective pour la paix dans le monde.

Embarquez avec nous dans ce voyage spirituel et écoutez les voix pleines de sagesse qui s’élèvent de la montagne du dragon.

Extrait du film : « Des monuments et des hommes – Japon, le temple du Daitoku-Ji »

Réalisation : Véronique Legendre & Alexis Barbier-Bouvet

