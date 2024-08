Documentaire

L’histoire de Chamonix, ville aux pieds du «Toit de l’Europe», va de pair avec celle de l’ascension, de la découverte et de l’exploration du massif du Mont-Blanc. Pôle culturel, historique, autant que lieu d’expérimentation et d’aventure, cette petite ville attire depuis plus de cent ans le monde entier. Dans cet environnement spectaculaire, la culture chamoniarde est aussi vivante qu’unique et découle directement de la nature qui l’entoure. Une symbiose particulière que Tiga va découvrir dans chacune de ses rencontres et de ses activité.

Au sommaire :

– Chamonix, paradis des sports extrêmes.

– La faune chamoniarde

– Chamonix version luxe.

– Le PGHM de Chamonix.

– Les Japoniards.