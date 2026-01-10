Documentaire

40 millions de bisons ont régné sur l’Ouest américain pendant des siècles. Les guerres entre indiens et colons européens provoquèrent sa quasi-disparition : en 1895 un millier seulement avaient survécu.

Aujourd’hui, le bison est de retour. En liberté dans des réserves ou élevé dans des ranchs, il est resté sauvage.

Chaque automne, dans le parc naturel de Custer, des milliers de têtes sont rassemblées. Tous les cowboys rêvent de participer au moins une fois dans leur vie à cette chevauchée fantastique qu’on appelle le Round Up.

Documentaire : Rassemblez les bisons ! (2005)

Un documentaire de Jérôme Ségur

