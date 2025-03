Documentaire

Miami, souvent réduite à ses plages, son ciel bleu et ses soirées extravagantes, cache une réalité bien plus contrastée. Autrefois paradis pour retraités, la « Magic City » a connu une transformation fulgurante, marquée par un boom immobilier, une diversité culturelle intense et des tensions sociales. De Little Havana aux quartiers défavorisés d’Overtown, en passant par le Miami artistique de Wynwood Walls, Alexandra Leroux explore une ville en mutation. Entre immigration clandestine, crise économique et émergence culturelle, ce voyage de 24 heures révèle le vrai visage de Miami, bien loin des cartes postales. Une ville vibrante, contrastée et insaisissable.

Réalisation : Alexandra Leroux