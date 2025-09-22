Ismaël traverse en voiture les paysages du Gers et arrive au village de Biran, plus précisément au lieu-dit Hitton, où se trouve la ferme du même nom. Il est accueilli par Cécile, « paysanne savonnière ». La ferme a une double activité : l’élevage d’ânes des Pyrénées, mais aussi la production de plantes pour des huiles essentielles, hydrolats et tisanes ; activité gérée par son mari. Ismaël et Cécile traversent le village de Lavardens à pieds pour rejoindre le salon de Sandrine – une amie de Cécile – coiffeuse et barbière du village.