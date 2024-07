Documentaire

Chaque mois de décembre, un spectacle magique s’empare de New York. Les rues s’illuminent de mille couleurs et les magasins rivalisent de créativité pour attirer l’œil des passants. Ici, plus qu’ailleurs, la magie de Noël est omniprésente. Ce feu d’artifice de lumière et de spectacle attire plus de cinq millions de visiteurs chaque année. New York est devenue la première destination des Français à Noël. Du simple visiteur au commerçant, en passant par le restaurateur, nous avons suivi des Français qui vivent cette période de fête dans la ville de toutes les démesures.

Un documentaire de Sébastien Gilles.