Documentaire

Situé sur une butte de 130 mètres, Montmartre est l’un des quartiers les plus visités de la capitale.

Son Sacré-Cœur, ses bistrots, ses cabarets sont régulièrement assaillis par des hordes de touristes. Ils sont plus de 12 millions chaque année.

Mais ce quartier possèdent de multiples visages. Certains connus comme le Montmartre sacré de la Basilique ou encore le Montmartre touristique de la place du Tertre, et d’autres plus confidentiels comme le Montmartre secret de ses habitants, les Montmartrois.

Plongez dans les secrets de la butte !

Documentaire : Montmartre, les secrets de la butte

Réalisation : Elodie Palyswit

