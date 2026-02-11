Documentaire

La Champagne : une région qui résonne comme un symbole de fête et d’élégance. La visite débute par Reims, majestueuse cité des sacres des rois de France, à la découverte de ses joyaux d’architecture.

Les caméras filment également Epernay, ville où des hôtels particuliers ont abrité les têtes couronnées du monde entier, venues déguster le roi des vins produit dans la campagne champenoise. Des paysages de plaines et de collines s’étalent à perte de vue tandis que le château de Cirey bruisse encore des pas de Voltaire, qui y a écrit une partie de son oeuvre. Le lac du Der et ses villages engloutis ou la forêt des Faux de Verzy font partie des lieux incontournables immortalisés dans ce volet de la série documentaire.

Réalisé par Charles Bourla

