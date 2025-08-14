Documentaire

Olivier Dummett a grandi le long du fleuve Approuague. Un jour en explorant ses rives, il découvre une ancienne plantation de cacaoyer abandonnée. Les arbres se sont parfaitement adaptés au retour à l’état sauvage et donnent un chocolat de grande qualité. Olivier décide de s’en occuper et de protéger le terrain sur lesquels ils poussent. Depuis, il tente de démontrer aux hommes que la forêt peut leur être plus profitable vivante et sauvage que couper et réduite.

Mimiséku partage sa vision. L’homme médecin est l’un des derniers hommes à connaître encore les secrets des plantes guyanaises. Il est l’une des preuves vivantes que la forêt a un potentiel thérapeutique infini qui serait un véritable trésor pour notre avenir.

Suivez ces deux hommes au cœur de la forêt guyanaise pour en découvrir toutes les ressources cachées.

Extrait du film : « A la reconquête des forêts – Guyane, l’Eldorado Vert »

Réalisation : Luc Marescot

