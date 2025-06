Documentaire

La ville de Saint-Pierre est la seule commune française de plus de 5000 habitants en Amérique du Nord. Fondée au XVIIᵉ siècle, elle a subi les soubresauts des guerres franco-britanniques jusqu’à adopter une géographie entièrement tournée vers la mer. La ville n’a cessé de s’étendre au cours de son histoire et de s’organiser selon des caractéristiques très européennes. Mais l’habitat répond lui aux gestes architecturaux en cours en Amérique du Nord.Les matériaux, l’usage de tambours, les huisseries, sont autant de spécificités qui font de Saint-Pierre une ville unique, mélange parfait de la cité à la française et d’une architecture nord-américaine. Saint-Pierre a-t-elle atteint ses limites de développement urbain ?Comment concilier préservation patrimoniale et nouvelles constructions ? Quelle sera la physionomie de cette ville singulière d’ici quelques années ? Autant de questions auxquelles ce documentaire se propose de répondre.

Réalisateur : Xavier Fréquant