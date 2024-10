Article

L’Arménie, située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, est une destination riche en histoire, en culture et en paysages naturels spectaculaires. Nichée dans le Caucase, cette ancienne nation offre aux voyageurs une variété d’activités, de sites à visiter, et d’expériences uniques.

Mais concrètement, que faire en Arménie ? Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de randonnées ou en quête d’aventures culinaires, elle saura vous surprendre. Voici un guide détaillé des meilleures choses à faire en Arménie.

Explorer la capitale, Erevan

Erevan, la capitale de l’Arménie, est l’une des plus anciennes villes du monde, fondée en 782 avant J.-C. Pourtant, elle est étonnamment moderne avec ses boulevards élégants, ses cafés branchés, et ses nombreuses galeries d’art.

Place de la République

La Place de la République est le cœur névralgique d’Erevan. Entourée de bâtiments en tuf rose et ornée d’une fontaine spectaculaire, c’est un lieu incontournable pour sentir l’âme de la ville. Le soir, les jets d’eau dansants s’accompagnent de lumières et de musique pour un spectacle enchanteur.

Cascade d’Erevan

La Cascade d’Erevan est un immense escalier décoratif offrant une vue panoramique sur la ville et, par temps clair, sur le majestueux mont Ararat. Ce monument abrite également une galerie d’art moderne, avec des œuvres d’artistes internationaux disséminées à travers les terrasses.

Le musée Matenadaran

L’un des plus grands trésors culturels de l’Arménie est sans aucun doute le Matenadaran, un institut scientifique et un musée qui renferme des milliers de manuscrits anciens. Si vous êtes passionné par l’histoire ou la littérature, ce lieu vous impressionnera par la richesse et la diversité de ses collections.

Découvrir les trésors historiques et religieux

L’Arménie est le premier pays à avoir adopté le christianisme comme religion d’État en 301, et cela se reflète dans ses monuments religieux millénaires. Le pays est ponctué de monastères, d’églises et de sites archéologiques fascinants.

Monastère de Khor Virap

Situé au pied du mont Ararat, le monastère de Khor Virap est l’un des sites les plus emblématiques du pays. C’est ici que Saint Grégoire l’Illuminateur, fondateur du christianisme arménien, a été emprisonné pendant 13 ans. La vue sur le mont Ararat depuis Khor Virap est tout simplement à couper le souffle, surtout au lever du soleil.

Monastère de Geghard

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le monastère de Geghard est partiellement creusé dans la roche. Cet édifice du XIIIe siècle est un exemple frappant de l’architecture médiévale arménienne et est entouré de falaises imposantes. Son atmosphère mystique et son acoustique naturelle attirent aussi bien les fidèles que les visiteurs en quête de sérénité.

Temple de Garni

À quelques kilomètres de Geghard se trouve le temple de Garni, un rare exemple de l’architecture gréco-romaine dans la région. Ce temple païen, dédié au dieu du soleil Mithra, est perché au-dessus de la gorge de la rivière Azat et offre une vue spectaculaire sur les environs. Un excellent contraste avec les monastères chrétiens de la région.

Randonner dans la nature

L’Arménie est une destination de rêve pour les amateurs de plein air. Ses montagnes, ses vallées et ses lacs offrent une grande variété d’itinéraires de randonnée et de sites naturels à découvrir.

Parc national de Dilijan

Le parc national de Dilijan, souvent surnommé la « Suisse arménienne », est une région de collines boisées, de lacs et de prairies. Les sentiers de randonnée mènent à des monastères isolés comme Haghartsin et Goshavank, nichés au cœur de la forêt. Ce parc est parfait pour les amoureux de la nature souhaitant se ressourcer loin de la civilisation.

Lac Sevan

Le lac Sevan, le plus grand lac du Caucase, est un joyau naturel d’Arménie. Situé à environ 1900 mètres d’altitude, il est entouré de montagnes et constitue une destination prisée pour la baignade, la voile et la pêche. Ne manquez pas de visiter le monastère de Sevanavank, qui surplombe le lac depuis une petite péninsule.

Mont Aragats

Pour les amateurs de défis, l’ascension du mont Aragats, le plus haut sommet d’Arménie, est une aventure inoubliable. Ses quatre pics offrent des randonnées variées, de faciles à plus difficiles, avec une vue imprenable sur la région. En été, les alpinistes peuvent aussi explorer le cratère volcanique du mont.

Savourer la cuisine arménienne

La cuisine arménienne est un véritable régal pour les papilles, avec des influences provenant du Moyen-Orient et du Caucase. Les plats sont souvent à base d’ingrédients locaux et frais, mettant en avant des saveurs riches et des préparations traditionnelles.

Goûter au khorovats

Le khorovats, ou barbecue arménien, est une expérience culinaire incontournable. Ce plat de viande grillée est généralement accompagné de légumes et servi avec du lavash, un pain plat traditionnel. Les Arméniens le préparent avec soin et amour, souvent lors de grands rassemblements familiaux.

Déguster le dolma

Le dolma, un plat composé de feuilles de vigne ou de légumes farcis à la viande ou au riz, est un autre délice local. Chaque région d’Arménie possède sa propre variante, mais tous partagent des saveurs riches et savoureuses.

Découvrir l’arménien brandy

L’Arménie est également réputée pour son brandy (appelé cognac localement), particulièrement prisé à travers le monde. Une visite aux distilleries de Yerevan Ararat Brandy est un excellent moyen de découvrir le processus de fabrication et de déguster cette boisson raffinée.

Participer à des festivals culturels

L’Arménie célèbre son riche patrimoine culturel avec de nombreux festivals tout au long de l’année. Ces événements permettent de s’immerger pleinement dans les traditions locales.

Festival du vin d’Areni

Chaque automne, le festival du vin d’Areni célèbre la longue tradition vinicole arménienne dans la région de Vayots Dzor. Vous pourrez déguster une variété de vins locaux tout en profitant de la musique, des danses folkloriques et des plats traditionnels.

Festival de Duduk

Le duduk, un instrument à vent traditionnel arménien, est au cœur de ce festival annuel. Il rassemble des musiciens locaux et internationaux pour célébrer la musique arménienne. Le son mélancolique du duduk est souvent associé à l’âme du pays, et cet événement vous plongera dans sa beauté sonore.

S’immerger dans l’artisanat local

Enfin, pour emporter un souvenir authentique de l’Arménie, ne manquez pas de visiter les marchés et les ateliers d’artisanat. Les tapis arméniens, les bijoux en argent et les sculptures en bois sont parmi les produits les plus prisés. Le marché Vernissage à Erevan est l’endroit idéal pour dénicher des pièces artisanales uniques.

En conclusion : que faire en Arménie ?

L’Arménie est une destination qui offre un mélange parfait de culture, d’histoire, de nature et de gastronomie. Que vous soyez en quête d’aventures en plein air, d’un plongeon dans une histoire millénaire ou d’une exploration culinaire, ce pays a de quoi satisfaire toutes vos envies.