Documentaire

Cette route de vacances relie sur environ 600 kilomètres plus de 70 villes entre Brême et Hanau, proche de Francfort. Partez à la rencontre des personnages fantastiques et légendaires des frères Grimm en voiture, à pied ou à vélo. Faites revivre les rêves de votre enfance ou faites rêvez vos enfants. Rencontrez le Petit Chaperon rouge et entrez dans le monde fabuleux de Dame Holle, Rapunzel, Cendrillon, Hänsel et Gretel ou encore de la Belle au Bois dormant. Dans certains endroits, on peut même rencontrer les personnages de conte de fées en chair et en os. La route des contes de fées traverse des villes d’art et historiques, plusieurs parcs naturels, des paysages pleins de poésie, ponctuée par des châteaux, grottes et musées. De mai à septembre, on peut revivre les contes, légendes, mythes et fables lors des spectacles en plein air, journées de marionnettes ou semaines des contes.