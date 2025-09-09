Documentaire

Camilo Galeano nous emmène près de l’île de Baru, à seulement 10 minutes de Carthagène. C’est ici, sous le bleu de la mer, qu’il a mis au point son projet un peu fou : le Mumar, le premier musée sous-marin de Carthagène.

Alliant art et écologie, ce musée contribue autant au développement et à la prospérité de la ville qu’à celui du récif colombien.

Prenez une grande inspiration et immergez-vous dans cette exposition extraordinaire.

Extrait du film : « La Colombie en Bleu » issu de la collection « Voyage à travers les couleurs »

Réalisation : Guy Beauché

