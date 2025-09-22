Ismaël Khelifa arrive au point de rendez-vous fixé par Loïc qui va l’emmener découvrir de près la célèbre Sainte-Victoire au cours d’une randonnée. En point d’orgue , Loïc a prévu de faire sauter Ismaël en parapente.
Ismaël Khelifa arrive au point de rendez-vous fixé par Loïc qui va l’emmener découvrir de près la célèbre Sainte-Victoire au cours d’une randonnée. En point d’orgue , Loïc a prévu de faire sauter Ismaël en parapente.
Situé entre Sainte-Lucie au nord et Grenade au sud, Saint-Vincent-et-les-Grenadines est une démocratie parlementaire du Commonwealth. Connu pour ses...
Quand on arrive à Salerne, la plupart des voyageurs tournent immédiatement les yeux vers l’ouest — la célèbre côte...
Tahiti, à 17 000km de Paris. C’est ici que navigue le Paul Gauguin, l’un des plus petits bateaux de...
La Lombardie, nichée au nord de la péninsule italienne, déploie une palette riche et contrastée de merveilles qui n’attendent...
A Valparaiso, Jérôme rencontre Cristian, une des stars de la gastronomie Chilienne. Sur le bord de mer de la...
Nima est un jeune mustangi de la région de Jomsom au Népal. Au Mustang, une vieille tradition dit qu’un...
Chef Anto est en mer avec Alice, 31 ans, patron-pêcheur à Saint-Jean-Luz, et Stéphane, le compagnon d’Alice. Alice savoure...
Le village de Porto est à lui seul un résumé de la Corse. C’est ici que l’on trouve l’un...
Sophie est sur les bords du lac d’Annecy. Nous ferons la rencontre de Clémentine Lucine, championne d’Europe de figures...
Majorque, la plus vaste des îles Baléares, est une véritable perle au cœur de la Méditerranée. Avec ses paysages...
Des somptueuses montagnes andalouses aux vallées de la province de Salamanque, en passant par le célèbre parc national «Picos...
Nous visitons un lieu très particulier, en plein coeur de la forêt amazonienne, où trois pays se rencontrent :...
Au début du XXe siècle, l’Italie attire les plus grands artistes en quête d’inspiration. Tous succombent au charme du...
Ces passionnés bénévoles donnent une deuxième vie au Fort du Petit Langoustier, à Porquerolles.
La Havane, capitale de Cuba, s’est imprégnée au fil du temps des cultures africaines et américaines et le style...
Jérusalem est une ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes. Juifs, chrétiens et musulmans y ont chacun leur...
Raphaël de Casabianca se trouve cette semaine en Californie du Nord. L’Amérique des pionniers s’offre à lui dans toute...
La nouvelle Zélande a conquis son indépendance physique il y a 80 million d’années. Sa situation géographique au sein...
Dans les montagnes reculées de la Géorgie, en Touchétie, vit un peuple de bergers. En hiver, seule une poignée...
Marseille est une ville mystérieuse. Insaisissable, violente et insensée pour ceux qui l’observent du « dehors », elle devient...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site