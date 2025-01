Documentaire

Le Cap en Afrique du Sud a définitivement séduit les gars de OuiSurf en Afrique, qui se réveillent désormais au son des vagues de Cape Point. Bien que le panorama soit des plus magiques depuis cette réserve naturelle, un trip de surf en Afrique du Sud n’en serait pas un sans avoir mis les pieds à Jeffrey’s Bay, le spot le plus reconnu du pays. J-Bay est également considéré comme étant l’une des plus belles et longues droites au monde, ce qui en fait un incontournable dans le cadre de ce voyage en Afrique!