Documentaire

Depuis Bonifacio, nous vous dévoilons la Corse et des passionnés attachés à sa terre, son histoire, ses trésors. Un patrimoine que vous découvrirez dans les golfes de Porto, de Sagone, et d’Ajaccio, mais aussi dans le parc marin du sud de l’Île de Beauté. Nous irons également à l’intérieur des terres pour y observer les richesses géologiques et végétales… Un documentaire de « Des racines et des ailes ».