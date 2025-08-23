Documentaire

Pour Marcelo et Lully, il ne fait aucun doute: la vie qu’il mène est celle qu’il préfère.

Ils n’ont pas de chauffage ni d’éléctricité, mais le feu et le soleil leur apporte la lumière et chaleur suffisantes. Et même s’ils travaillent beaucoup, ils passent tout leur temps en famille. Loin du bruit, loin de la pollution, ils se sentent libre de vivre la vie qu’ils aiment.

Faites la rencontre de cette humble et inspirante famille et apprenez-en en plus sur le mode de vie des gauchos !

Extrait du film : « Traits d’Union – Argentine, les terres du cheval-papillon »

Réalisation : Alexandre Mostras

