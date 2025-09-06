Prêts pour les chemins de Compostelle ? Nous accompagnons des pèlerins au début de leur aventure, en suivant les...
Depuis 50 ans, des milliers de bénévoles viennent du monde entier pour restaurer le château de Montaigut. C’est l’un...
Les Pouilles, magnifique région située à l’extrémité sud-est de l’Italie, sont bien plus qu’un simple décor de carte postale....
Ce hameau au milieu des marais et des rizières andalouses se métamorphose à la Pentecôte. Durant 3 jours, il...
Canaux, gondoles, palais somptueux… L’atmosphère mythique de Venise ne laisse personne indifférent, que l’on soit locaux ou simples touristes....
Sur le littoral basque, Viviane Delpech, historienne de l’architecture, part à la découverte du patrimoine Art Déco. A Ciboure,...
Partir aux Antilles sans se ruiner est désormais possible. Enquête sur ces nouvelles compagnies aériennes low-cost qui proposent des...
Alex est un menuisier traditionnel. Dans son atelier ouvert sur la nature, il est chaque jour en connexion avec...
L’Ardèche, département, sauvage, est surtout connu des touristes pour ses gorges, merveilles de la nature sculptées au fil du...
Le Dakota du Sud présente une diversité de paysages naturels qui témoignent également de l’histoire mouvementée du Far West...
De Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, la capitale de la batellerie, jusqu’à la mer dans son estuaire, au Havre, Sabine...
Quand la période estivale arrive, les touristes affluent sur les plages de Cabourg, les marchés de Trouville ou le...
Au cœur de la diversité coréenne se trouve une architecture singulière qui témoigne de l’âme profonde du pays :...
On le compare souvent à la Tour Eiffel… une Tour Eiffel horizontale. Conçu par les équipes françaises du célèbre...
Si vous envisagez de réserver un vol avec Easy Jet, vous vous demandez peut-être ce que les autres passagers pensent...
Inaugurée en 2010, la ligne d’autocar Transoceánica permet de rallier Lima depuis Rio de Janeiro. Un périple de six...
C’est l’un des lieux les plus magiques de la capitale. Situé près des Champs-Elysées, dans le 8ème arrondissement, le...
Il donne à l’Egypte ses 3 % de terre cultivable, il est le plus long fleuve du monde, le...
Comme un réalisateur qui cherche à représenter la réalité, Tel Aviv semble se confronter au monde qui l’entoure. Depuis...
Documentaire touristique, sur les meilleurs spot à faire.
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site