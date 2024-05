Documentaire



Au Mali, au nord de Tombouctou, nous rencontrons le peuple touareg qui vit là. Ils partagent leur territoire avec un être vivant particulier et parfois dangereux : l’éléphant ! Comment se comporter en toute sécurité avec un voisin aussi imposant ? Ils ont réussi cette performance durant des années, mais cela risque de devenir de plus en plus difficile… Un documentaire de Jean Queyrat.