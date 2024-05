Documentaire



Depuis 5 générations, les Barba sont les rois du poisson dans la région de Béziers. Aujourd’hui, Jacky et Francis, les parents, ont passé le flambeau à leurs deux fils. D’un côté, il y a Lucien, qui travaille avec sa femme Valérie et leurs deux enfants. Ils gèrent plusieurs poissonneries et surtout une immense brasserie-poissonnerie de 900 m² qui fait la fierté de la famille. De l’autre, il y a Henri, sa femme Danielle et leurs deux fils. Eux se sont spécialisés dans l’importation et l’expédition de spécialités de la mer, et plus particulièrement de thon. Depuis les années 90, ils proposent des produits transformés et notamment des sashimis qui ont fait leur renommée. En tout, 8 membres de la même famille qui travaillent main dans la main. Comment la famille Barba a-t-elle construit son petit empire ? Un documentaire de Karelle Ternier.