A Saint Pierre et Miquelon, nous allons évoquer l’enjeu de la disparition d’un isthme, celui qui relie Miquelon et Langlade.
Réalisateurs : Dominique Martin Ferrari, Miguel Gonant
Série : Ô ma planète
Réalisateurs : Dominique Martin Ferrari, Miguel Gonant
Série : Ô ma planète
Vous avez déjà entendu parler des images d’Epinal ? Et bien dans cet épisode on va tout vous raconter...
Record battu : 1,3 million de personnes en cinq jours aux Fêtes de Bayonne ! Chants basques, omelette au...
Au Martinez, c’est le nouvel an à l’italienne
Chambord : Visite du plus grandiose des châteaux de la Loire
Nous vous proposons de découvrir le Château de Rambouillet et l’un de ses joyaux, la Laiterie de la Reine...
Le phare de l’Île Vierge est le plus haut d’Europe ! Ce géant de pierre est d’une grande utilité...
Saint-Pétersbourg, la ville de tous les extrêmes. Un documentaire de Saskia Weber
Alexandre Mostras se rend dans la petite ville de Michoacán, l’un des plus pittoresques état du Mexique par sa...
Le rose, le noir, le blanc, ce sont les couleurs des Rose Marie, elles sont 16 femmes généreuses. Cette...
A moins de cinq heures d’avion de Paris, la Sicile se laisse découvrir le temps d’un week-end. Tiga s’offre...
Face aux îles de Ré, d’Oléron et d’Aix, il est une cité millénaire, dotée d’un riche patrimoine historique et...
On le compare souvent à la Tour Eiffel… une Tour Eiffel horizontale. Conçu par les équipes françaises du célèbre...
L’archipel espagnol des Canaries est composé de 7 îles principales. A environ 1000 km de l’Espagne et à 100...
Ilot de verdure au milieu de l’océan saharien, l’Oasis de Siwa vit de la culture des dattes, des olives...
Ils ont tout plaqué pour vivre l’aventure au bout du monde. Indonésie, Colombie, Montenegro, nous les avons suivis dans...
Visite de l’un des plus beaux joyaux du patrimoine de Lyon, la Basilique Notre-Dame de Fourvière. Un documentaire de...
Partez à la découverte des lacs alpins de haute montagne grâce au GR 54. Vous commencerez dans le massif...
L’architecte paysagiste Jean-Philippe Teyssier nous emmène à la découverte des plus beaux jardins de France et d’Europe. Avec lui...
Rien de tel qu’un palais luxueux pour satisfaire les élites
Karl Pineault lance le Free Spirit Hotel au Nicaragua alors que Julie Dignard et Philippe Bellemare s’installent à Dubaï...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site