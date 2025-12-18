Documentaire

Courchevel, la station de sports d’hiver la plus luxueuse du monde, c’est aussi trois villages de montagne avec un terroir et ses habitants.

Courchevel, c’est la station de sports d’hiver la plus luxueuse, le domaine skiable le plus vaste du monde. Chaque année cette commune de Savoie, voit sa population passer de 2000 à 40 000 habitants lors de la saison de ski. Son image jet-set et sa clientèle fortunée font sa réputation et on oublie souvent que Courchevel c’est aussi un terroir, des habitants qui le font vivre et des travailleurs saisonniers qui assurent le fonctionnement de la station en hiver.

Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons exploré cet autre visage de Courchevel :

Comment les Bernier et les Viganne, deux familles de vacanciers au budget modeste, s’organisent-ils pour s’offrir le séjour de leurs rêves ?

Bernard, l’un des derniers agriculteurs de la commune, parviendra -t-il à séduire un établissement étoilé de la station avec son fromage du terroir ?

A quels défis seront confrontées Emmanuelle la gendarme et Roxanne la pisteuse secouriste pour assurer la sécurité des skieurs ?

Nous avons également suivi Dominique Prudent, dit Drodro, qui quitte chaque année son costume de chef d’entreprise pour revêtir la combinaison de moniteur de ski.

Un reportage signé Alex Dell – 2015