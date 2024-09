Documentaire

L’archipel de São Tomé-et-Príncipe, plus petit État d’Afrique baignant dans le golfe de Guinée, a aussi été une colonie portugaise. Les Portugais sont partis en 1975, laissant derrière eux des fantômes : des propriétés coloniales perdues au milieu de la forêt. On les appelle les roças.

Rai, Augusto, Helena, Herlander, Chico et Luis vivent dans ces roças, d’immenses plantations aujourd’hui laissées à l’abandon et investies par des milliers de familles connaissant des conditions de vie extrêmes.

Tel le chant des sirènes, ces roças ramènent les habitants de l’île dans leurs filets. Alors que l’archipel s’ouvre au monde, et malgré des aspirations à une vie meilleure et une liberté retrouvée, les Santoméens y semblent inéluctablement reliés, entre débrouille, rêves, réussites et désillusions.

Documentaire de Romain de l’Ecotais, Damien Miloch