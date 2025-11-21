L’artiste photographe Grégoire Eloy (Collectif Tendance Floue) travaille depuis des années dans les pays de l’ancien bloc soviétique, et particulièrement en Géorgie, où il a documenté la vie des réfugiés des conflits du Sud Caucase. Lauréat de la résidence du festival photographique de Tbilissi, il a décidé pour son nouveau projet de mettre en lumière d’autres facettes du pays. Il s’intéresse aux zones de montagne, les plus reculées où l’homme vit connecté avec la seule nature, au plus loin de la « modernité ».
Aux confins du Caucase septentrional, la Touchétie semble répondre à son rêve. La région, située à la frontière du Daghestan et de la Tchétchénie, est inaccessible la moitié de l’année car la piste qui y mène passe par un col à 3000 mètres d’altitude impraticable en hiver. Tandis que la majorité des habitants passent l’hiver dans la plaine, quelques-uns d’entre eux vivent encore là-haut à l’année. Ils se laissent « enfermer » mi- octobre dans leurs villages, jusqu’au mois de mai, perpétuant ainsi le mode de vie ancestral de ce peuple des montagnes.
Documentaire : Gardiens du Caucase
Réalisation : Sibylle d’Orgeval