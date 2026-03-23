Documentaire

Aux yeux du monde, les Alpes qui ont vu naître l’alpinisme et les sports d’hiver, forment un terrain de jeu formidable que Sandy Heribert parcourt l’hiver avec sa planche et l’été avec son sac à dos. Chaque station ayant une identité à part (sportive, chic, écolo, traditionnelle, extrême), cette collection permet d’avoir un aperçu des différents plaisirs et modes de vie que l’on peut trouver dans ce massif unique. Sandy se rend dans 15 lieux prestigieux en France, en Italie, en Autriche, en Suisse et en Allemagne, où elle part à la rencontre de personnages hauts en couleur (des champions célèbres, des créateurs, des grands chefs, des aventuriers, des fêtards…) et elle partage avec eux des moments privilégiés. Certains lui font découvrir leur village ou leurs descentes favorites, d’autres lui présentent l’événement qui fait la réputation du lieu ou des activités originales et typiques de la station. Curieuse et toujours en action, Sandy prépare des plats à partir de produits locaux et recherche les idées les plus insolites pour passer de bonnes soirées.

Un film de Yvan Wastiaux

Une production Bo Travail !