Nous vous proposons une émission inédite sur les places de Paris, côté rive droite et côté rive gauche. Carole Gaessler vous emmènera au sommet du Carrousel du Louvre, avec une vue privilégiée sur l’axe historique de Paris, puis sur la place du Panthéon, au cœur du Quartier Latin. Un documentaire de Des racines et des ailes.