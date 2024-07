Documentaire



Malgré sa renommée internationale, Paris garde bien des mystères. Au fil de ses ponts, jardins, palais et boulevards, la Ville Lumière révèle mille visages emprunt d’allégresse ou de mélancolie. Paris est un musée à ciel ouvert qui a traversé toutes les époques et inspiré les artistes les plus divers. Son charme semble avoir arrêté le temps et invite au plus beau des voyages.

Un film de Eric Bacos

Droits réservés Ampersand