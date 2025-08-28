Documentaire

En Nouvelle-Calédonie, la nature s’exprime dans toute sa splendeur.

L’archipel orbite autour d’un axe central: Grande Terre. L’île principale est bordée par le plus large lagon du monde.

Mais ce qui fascine à Grande Terre, ce n’est pas seulement l’intensité du bleu de ses eaux. L’île possède également une riche collection de plantes.

Près de 3 4000 espèces ont été découvertes en Nouvelle-Calédonie et on estime qu’il en reste quelques centaines qui nous sont encore inconnues.

Extrait du film : ​​ »Planète Découverte – Nouvelle Calédonie »

Réalisation : Pierre Brouwers

