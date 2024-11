Documentaire

Pour leur première expédition polaire, Ghislain, Emmanuelle et leur équipe plongent dans les eaux glacées de l’Arctique et découvrent l’univers sous-marin qui se cache sous la banquise. Mais pour atteindre leur destination, il leur faut d’abord entamer un périple de deux mois sur la banquise (à pied et en traîneau) pour atteindre leur destination. Sur place, ils dépassent les limites pour conduire leurs recherches et nous délivrent un témoignage unique : celui d’un monde de rêve, en perdition du fait du réchauffement climatique. Un documentaire photographique et cinématographique inédit, qui nous entraîne à la découverte de l’inconnu.

Réalisation : Thierry Robert