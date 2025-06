Documentaire

A l’extrémité Est de Java, un détroit de quelques kilomètres sépare Bali de la grande île. Bali, la mystique, car ici le sentiment religieux prévaut partout. Rien ne vient en effet séparer les divers aspects sociaux, artistiques et religieux de la vie des Balinais. En circulant sur les routes de l’île, on est vite frappé par l’abondance des statues sculptées dans la pierre qui se dressent aux carrefours des chemins et à l’entrée des maisons et des cours. Statues de dieux, de génies et de démons, chargées de la protection des lieux, elles sont souvent drapées d’un pagne, décorées d’une fleur rouge d’hibiscus à l’oreille. Bali possède une civilisation originale qui se traduit par …