Documentaire

Palau est une nation d’îles dans l’Océan Pacifique, à environ 800 km à l’est des Philippines.

Ce pays a obtenu son indépendance en 1994, en faisant ainsi l’une des plus jeunes nations du globe. Pour cette raison, le nom même de Palau est inconnu de bien des voyageurs… sauf peut-être pour les plongeurs!

Avec plus de 200 îles, Palau offre en effet les meilleurs sites de plongée au monde. Le relief sous-marin est exceptionnel, avec pratiquement tout ce que l’on peut espérer y trouver: des canyons, des tunnels sous-marins, des grottes et des lagons, et la variété des poissons est inégalée.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Palau: la république du corail »

Réalisation : Martin Blanchard

