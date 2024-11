Documentaire

En Irlande du nord, un jardin inclassable voit le jour dans les années 1920. Une aristocrate anglaise excentrique, Lady Londonderry, très engagée lors de la première guerre mondiale, créé un havre de paix loin de Londres et des obligations mondaines.

Reflet de sa personnalité indépendante et pleine d’humour, les espèces les plus exubérantes trouvent leur place dans la structure classique du jardin. Avec ce jardin, Lady Londonderry a voulu exprimer sa créativité et ses goûts hors-normes pendant la période trouble de l’entre-deux-guerres ainsi et en faire un lieu d’expérimentations en tous genres.

Un film de Hugo Benamozig.

