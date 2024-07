Documentaire

En Australie, avec ses 15 kilomètres de large, Fraser Island est la plus grande île de sable de la planète et l’une des plus belles, mais surtout la plus dangereuse. Partir sur une ile avec requins, serpents et chiens sauvages qui viennent donner à ce petit paradis des allures d’enfer, ça fait rêver non ? Un documentaire de Victoire Mabille