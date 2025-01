Documentaire

Des dégradés de bleus qui se déclinent à l’infini, des plages splendides et solitaires ourlées de récifs coralliens et de tombants vertigineux, une nature exubérante et préservée les Bahamas forment un archipel de 260 000 Km2. Avec ses 700 îles qui s’égrènent des côtes de Floride au large d’Haïti, les Bahamas offrent sans doute l’un des plus beaux domaines balnéaires au monde. Vrai paradis pour les amateurs de plongée, de pêche, de plaisance ou pour les inconditionnels de farniente.