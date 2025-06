Documentaire

Histoires d’îles vous emmène en Malaisie dans le sud-est asiatique. La Malaisie est une péninsule à laquelle s’ajoutent les états de Sarawak et de Sabah. Au nord de la péninsule, près de la frontière avec la Thaïlande, les îles Langkawi. Les 104 îles qui forment cet archipel sont les plus au nord de la Malaisie. Parmi elles, trois seulement sont habitées. Des falaises surmontées de forêts vierges plongent dans la mer et découpent des criques, des baies et des grottes inaccessibles. On comprend pourquoi ces îles servaient de repaires aux pirates du détroit de Malacca. Nous partons visiter l’île principale, appelée simplement Langkawi.