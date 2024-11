Documentaire

Nichée dans une baie magnifique au pied de la montagne de la Table, le Cap est considéré comme la cité-mère de l’Afrique du Sud. Cette métropole de 4 millions d’habitants, qui a connu un formidable développement à la fin de l’apartheid, est la plus singulière des grandes agglomérations africaines. Cosmopolite et tolérante, dynamique et créative, c’est l’une des villes les plus fascinantes au monde.

Un film de Jean-Marc Dauphin

