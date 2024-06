Documentaire

Odile vit dans une des plus belles demeures historiques de la Côte, la fameuse Maison de l’Infante à Saint-Jean-de-Luz. Artiste-peintre inspirée, elle expose chez elle pour des invités triés sur le volet. Amoureux de la côte basque, Pierre Mathieu, animateur de télé, offre une visite guidée de Biarritz, où il possède un appartement. Sur les plages d’Anglet, royaume des surfeurs, retour sur le duel acharné de deux champions de longboard : Antoine, 23 ans, marseillais, et Bajé, 30 ans, brésilien, installés sur place par amour des vagues. Rendez-vous très prisé de l’été, les fêtes du 15 août, sur les terrasses de l’Hôtel du Palais. Aujourd’hui, cet établissement très chic lancé sous le Second Empire accueille une clientèle privilégiée venue du monde entier. Andrée, 86 ans, y vit à l’année.

Un documentaire de Frédéric Decossas – Eric Quintin.