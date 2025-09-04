Documentaire

La péninsule de Guajira est bordée de lagunes, de marais salants et de villages de pêcheurs. Mais ce lieu magnifique, naturellement vibrant de vie, a un jour été menacé par l’activité des hommes. Les flamants roses, pourtant espèce endémique, ont même disparu de la région pendant 20 ans.

Heureusement en 1974, le site a été transformée en réserve naturelle protégée : Los Flamencos. Et depuis les oiseaux sont revenus.

Embarquez avec Belisario pour vous approcher au plus près de cette espèce majestueuse et en apprendre plus sur le travail de la communauté Wayuu.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – Colombie en rouge”

Réalisation : Guy Beauché

