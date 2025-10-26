Documentaire

De Banyuls près de Perpignan à Hendaye, le train permet de franchir un massif incroyable et souvent méconnu, les Pyrénées. Par des tortillards ou de petits trains de montagne, le voyage pyrénéen offre de belles découvertes, dans des vallées isolées, au pied de sommets et dans une nature souvent sauvage. Paysans, bergers, artisans, jeunes «revenus à la terre», tous revendiquent leurs racines et parlent avec bonheur de leur vie quotidienne. De la Méditerranée à l’Atlantique, les trains des Pyrénnées révèlent d’étonnantes rencontres.

Un film présenté et réalisé par Olivier Weber

Une production Bo Travail !