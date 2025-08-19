Documentaire

Au XVIème siècle, les conquistadors espagnols surnomment le désert de Tatacoa : « la Vallée des tristesses ». Malgré ses températures inhospitalières, qui peuvent atteindre 50°degrès par moment, le désert attire de nombreux enthousiastes.

Nous l’avons visité avec l’un de ses plus grands aficionados : Carlos Alberto, un guide et élève pour qui, enfant, le désert était un terrain de jeu. Aujourd’hui, il le fait visiter aux touristes du monde entier et ressent avec eux toujours le même éblouissement.

Mais ce n’est pas seulement la couleur atypique du Tatacoa qui attire les curieux. Proche de l’Equateur, le désert offre des conditions atmosphériques idéales pour admirer les étoiles.

On vous laisse en juger. 😉

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Colombie en rouge”

Réalisation : Guy Beauché

