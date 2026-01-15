Documentaire

Charlotte Dekoker vous retrouve dans le département de Loire-Atlantique pour une balade au fil de l’eau sur le canal de Nantes à Brest. Ce canal long de 360 km relie la Loire-Atlantique au Finistère et compte près de 237 écluses.

Nous allons en traverser quelques-unes sur la péniche de Stéphane : le Cap Vert. Il s’agit de l’une des seules péniches en France à accueillir des personnes à mobilité réduite.

Nous discuterons ensuite de l’histoire de ce canal, ouvert au milieu des années 1800, avec Jacky Flippot

Et puis pour terminer, direction l’écluse de la Tindière, à quelques kilomètres de Nantes. Ici Delphine et Sylvie ont ouvert en 2016 un gite-restaurant où elles proposent aux promeneurs, aux cyclotouristes et aux voyageurs en bateau de profiter du calme du canal le temps d’un repas ou d’un weekend.