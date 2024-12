Documentaire

Arnaud Guérin est géologue et photographe. Il profite de la lumière si particulière du printemps pour saisir, vue du ciel, la beauté des paysages normands. En survolant cette terre riche et contrastée, on est frappé par l’harmonie entre ses paysages verdoyants et son littoral spectaculaire. Les plaines et bocages, d’un vert éclatant, s’étendent à perte de vue, ponctués de villages pittoresques où se dressent des clochers d’églises séculaires.