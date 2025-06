Documentaire

L’hiver au Japon n’a jamais été aussi chaleureux. Entre les paysages immaculés d’Hokkaido et les trains qui traversent les blizzards avec grâce, ce voyage sur les rails du nord nippon est une ode à la résilience, à la chaleur humaine, et à la poésie du froid.

Dans cet épisode de Des trains pas comme les autres, Philippe Gougler nous emmène sur les chemins de fer les plus enneigés du Japon, à la découverte d’un monde où les poêles chauffent les wagons, où les calamars grillent dans les trains, et où les choux d’hiver poussent sous la neige. De la ligne rétro de Tsugaru aux rituels des onsens en passant par Sapporo et les batailles de boules de neige, c’est tout un art de vivre hivernal japonais qui se dévoile, entre silence, beauté et authenticité.

Un film de William Japhet

Droits réservés Step By Step