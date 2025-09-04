Documentaire

C’est l’histoire de Maïloane et Thibaut, un couple de photographes passionnés, partis de Paris à bord d’un vieux camion transformé en laboratoire photo itinérant. Pendant 14 mois et plus de 43 000 km, ils traversent les Balkans, le Caucase et l’Asie centrale, à la rencontre des populations locales.

Leur mission ? Donner la parole aux enfants grâce à la photographie. Dans chaque village, ils organisent des ateliers, confient des appareils photo aux enfants et découvrent à travers leurs yeux la beauté et la rudesse de leur quotidien.

Entre galères mécaniques, routes enneigées, hospitalité inattendue, fêtes traditionnelles et rires d’enfants, leur aventure humaine et artistique dépasse toutes leurs espérances.

Au fil du voyage, un projet se construit : révéler le talent brut de ces jeunes photographes, partager leurs images et leurs mots, et bâtir un pont entre les cultures.

Step by Step, c’est bien plus qu’un carnet de route. C’est une ode à la liberté, au partage, et au regard unique des enfants sur le monde.