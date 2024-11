Documentaire

Partir en vacances peut être un vrai casse. En plus des coûts, il faut trouver un endroit où dormir, et ce n’est pas toujours évident de rencontrer des gens. Alors de plus en plus de personnes optent pour une nouvelle formule: des vacances contre des travaux. L’idée est simple: en échange d’aide dans les petits travaux de tous les jours, on est logé/nourri, et les hôtes offre même à leurs invités des visites guidées de la région. Des vacances actives où tout le monde est gagnant.