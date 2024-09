Documentaire

Le Martinez de Cannes, joyau emblématique de la Croisette, incarne l’élégance et le glamour de la Riviera française. Cet hôtel légendaire, inauguré en 1929, a accueilli au fil des décennies des célébrités du monde entier, notamment lors du célèbre Festival de Cannes. Son architecture Art déco, avec ses lignes épurées et son ambiance chic, reflète un mélange unique de tradition et de modernité, faisant de cet établissement un véritable symbole du luxe.

Situé face à la Méditerranée, l’hôtel offre une vue imprenable sur la mer et les îles de Lérins, créant un cadre idéal pour ceux en quête de tranquillité et de raffinement. Avec ses 409 chambres et suites somptueusement décorées, le Martinez propose une expérience unique, alliant confort et sophistication. Les suites penthouses, véritables chefs-d’œuvre du design, sont particulièrement prisées, notamment pour leur terrasse privée offrant une vue panoramique sur la baie.