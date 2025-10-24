L’an dernier 15 millions de personnes ont fait une croisière à travers le monde. C’est deux fois plus qu’il y a dix ans. Le succès des croisières ne se dément pas, malgré la crise. Les équipes de France 5 et des productions Tony Comiti ont suivi le paquebot l’Oasis pendant deux ans, de sa construction en Finlande aux premières croisières… Cuisines, blanchisserie, cabines luxueuses sur deux étages… Avec des passagers exigeants et des petites mains courageuses… plongée dans les coulisses du géant des mers. Productions Tony Comiti. Auteur : Stéphane Haussy .