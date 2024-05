Documentaire

En Equateur, la forêt amazonienne renferme une multitude d’espèces animales et végétales et constitue un véritable trésor. Traversée par des affluents de l’Amazone, elle est habitée essentiellement par des Indiens, qui vivent depuis toujours en harmonie avec la nature.

Ce « trésor vert » est de plus en plus menacé par la déforestation et les compagnies pétrolières. Préserver sa richesse constitue un enjeu vital.

Remigio est un indien Quichua qui a une grande connaissance de la forêt. Avec sa femme Angelika, une biologiste suisse, il a fondé il y a dix ans Amazoonico, un refuge pour animaux. Aujourd’hui, il part pour plusieurs jours au cœur de la forêt. Otobo lui sert de guide et le conduit sur le territoire de son père, un vieux chef Huaorani.

Un documentaire de Jean Queyrat.